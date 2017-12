Azione e scontri nel preview trailer dell'episodio 820 di One Piece!

L'arco narrativo dista diventando uno dei preferiti dai fan dell'anime di One Piece , e dopo aver mostrato alcuni nuovi dettagli sul passato dinell'ultimo episodio, l'azione sta tornando ancora una volta protagonista.

Rufy e Nami sono stati incarcerati per alcuni episodi, e ora che sono stati liberati da Jinbe, Rufy sta andando su tutte le furie. L'anteprima del nuovo episodio, che potete trovare in apertura della news, anticipa il momento culminante di alcuni dei combattimenti in corso.

Mentre lo scontro tra Big Mom e Brook sta per raggiungere la sua conclusione, il combattimento di Pedro e il Barone Tamago sta entrando nella sua prossima fase, e Rufy sta per fare a pezzi l'equipaggio di Big Mom per tornare ad aspettare Sanji ancora una volta. Quando aveva visto per l'ultima volta Sanji, Rufy aveva promesso che lo avrebbe atteso li dove si erano scontrati, ed è da quando è stato imprigionato che vuole tornare là.

Ora che Rufy è finalmente libero, farà di tutto per tornare al punto in cui ha giurato avrebbe atteso Sanji senza mangiare, e per Rufy una promessa è sacra e sappiamo tutti cosa è in grado di fare quando promette qualcosa. One Piece si trova attualmente nel mezzo dell'arco narrativo di "Whole Cake Island", nel pieno degli scontri contro la ciurma dell'Imperatrice Big Mom.