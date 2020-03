Azumi Inoue, famosa interprete delle sigle di Studio Ghibli, sarà ospite al Napoli Comicon

Dopo aver confermato la presenza dell'autore di Kaguya-sama: Love is War e quella del maestro Shuzo Oshimi, il Napoli Comicon continua a fare felici i fan anime di tutta Italia. Poco fa infatti, il sito ufficiale della fiera ha confermato che tornerà nel belpaese anche Azumi Inoue, celebre interprete di alcuni brani tratti dai capolavori Ghibli.

La cantante si esibirà sul palco principale del Comicon il 30 aprile ed il 1 maggio. Di seguito trovate il comunicato condiviso dal sito web.

"Nota per aver interpretato nel 1983 la sigla di chiusura del capolavoro targato Studio Ghibli di Hayao Miyazaki Laputa - Castello nel cielo, Azumi Inoue ha cantato anche nei film Il mio vicino Totoro, Kiki - Consegne a Domicilio e nelle colonne sonore delle serie Guyver – The BioBoosted Armor e per la serie della maghetta Yadamon. Azumi Inoue si esibirà in concerto, dal vivo, a COMICON.

Azumi Inoue canterà insieme alla figli Yuyu sul YAMAHA MUSIC STAGE, palco principale di COMICON che da quest’anno sarà sponsorizzato da YAMAHA, leggendario brand per i veicoli a due ruote, per i motori marini, ma anche per gli strumenti musicali. Sul YAMAHA MUSIC STAGE si svolgeranno le competizioni e le attività tipiche del festival, si esibiranno gli ospiti di COMICON e alcuni gruppi emergenti selezionati nell’ambito delle scuole di musica YAMAHA. YAMAHA, sponsor di COMICON, sarà presente anche con uno stand ricco di novità".

Siete contenti? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata al magnifico manifesto ufficiale del Napoli Comicon 2020, presentato pochi giorni fa e realizzato dal giovane artista Bastien Vivès.