Azur Lane: HaneAme esplosiva in questo cosplay di St Louis sconsigliato ai deboli di cuore

Azur Lane è un videogioco sparatutto a scorrimento nato in Cina nel 2017. La sua pubblicazione avvenne nel mese di maggio ma fu poi lanciato anche in Giappone pochi mesi dopo, a settembre dello stesso anno. Nel paese del Sol Levante, il videogame divenne un fenomeno assoluto tanto da ispirare anche manga e anime sul mondo di Azur Lane.

Purtroppo l'anime di Azur Lane non ha avuto molti riscontri positivi, tuttavia il brand nato dalla mente dello studio cinese CHN: Bilibili ha continuato ad affascinare i fan del videogioco. Infatti la popolarità del marchio è tale da aver risentito solo in minima parte del mancato successo del prodotto animato, continuando a incitare il fandom a creare diversi cosplay.

La modella HaneAme, basandosi su una fan art, ha creato un cosplay esplosivo di St. Louis. La ragazza bombastica fu ripresa da un fan con un look in abito da sera argentato mentre scendeva da una McLaren P1. La cosplayer invece ci ha presentato il suo set di foto altamente erotico e sconsigliato ai deboli di cuore, come potete osservare in basso. Il vestitino contiene a malapena le forme mentre la ragazza scende da una Camaro. HaneAme non manca poi di far osservare tutti i dettagli del suo vestito, anche se difficilmente in alcune foto verranno notati con attenzione. I fan di Azur Lane andranno sicuramente in brodo di giuggiole per questa rappresentazione.