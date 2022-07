Azur Lane: ritornano i cosplay di St. Louis con la creazione di Chihiro

Ci sono tanti videogiochi prodotti in Giappone - ma di recente anche in Cina, con un mercato che si fa sempre più florido specie sul fronte mobile - che prima o poi finiscono per diventare anime. Il loro successo non è comunque assicurato, e Azur Lane lo può testimoniare. Il progetto di Bibury Animation Studio è stato infatti dimenticabile.

Ciò che non è dimenticabile però è tutto l'universo che ne è fiorito intorno. Il progetto videoludico di Azur Lane infatti ha avuto un discreto successo, e ciò è dovuto anche a tutti i personaggi inseriti in questa ambientazione militare, ma che a volte non dimenticano di svestire qui panni per presentarsi in altri modi. Uno dei personaggi che ha fatto più scalpore di questo progetto è stata St Louis, che in alcune illustrazioni si presenta vestita unicamente con un vestito satinato argentato molto corto e poco coprente.

Ecco la cosplayer Chihiro che si presenta proprio con quest'abito - e con un calice dove c'è sicuramente dell'alcol per festeggiare - in questo cosplay di St. Louis da Azur Lane, estremamente fedele alla controparte che si vede nei vari artwork che circolano in rete. In passato, anche la cosplayer Hana Bunny ha creato il suo cosplay sul personaggio.