Azur Lane: una St Louis ancora da infarto, stavolta col cosplay di Hana Bunny

Azur Lane è un brand che sta andando forte nel mondo asiatico: partito dalla Cina e poi approdato in Giappone sotto forma di videogioco, nell'isola dell'estremo oriente è diventato talmente di successo da ottenere un anime a ottobre 2019. Purtroppo l'anime di Azur Lane non è andato bene, ma ciò non ha intaccato la popolarità del franchise.

E la popolarità deriva dal fatto che c'è anche una sorta di lotta tra cosplay e cosplayer sul mondo di Azur Lane. Alcune sono basate neanche sulle skin originali bensì su quelle alternative, con le scelte che ricadono, da parte delle modelle, su quelli più spiccatamente sexy. Uno di questi è St Louis versione Luxurious Life che come già fa intendere il nome vede la ragazza concedersi lussi sfrenati.

Ciò si riflette anche su acconciatura e abiti, ripresi dalla formosa modella asiatica Hana Bunny. Come potete vedere nelle numerose foto in basso, postate nel corso di diversi giorni sulla pagina Instagram della ragazza, vediamo un cosplay di St Louis da infarto. Il vestitino argentato copre a malapena le forme della ragazza, così come vuole anche la skin originale, mentre i capelli di un blu intenso sono legati al lato in un codino.

Questa scelta di Hana Bunny si scontra con il cosplay di St Louis di HaneAme anch'esso a sua volta da togliere il fiato, quale preferite tra i due travestimenti a tema Azur Lane?