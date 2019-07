Azur Lane: svelata la finestra d'uscita per la premiere della serie anime

Nel corso di queste ultime ore, l'account Twitter @pKjd ha ufficialmente annunciato che Azur Lane, serie anime tratta dal franchise videoludico targato CHN: Bilibili, verrà pubblicato in Giappone nel corso di questo Ottobre, seppur ancora non sia stata dichiarata una data precisa.

Azur Lane è uno shoot'em up a scorrimento laterale creato dai team cinesi Shanghai Manjuu e Xiamen Yongshi e pubblicato nel 2017 per sistemi mobile iOS e Android. Ambientato in una timeline alternativa della seconda guerra mondiale, i giocatori si sarebbero ritrovati in uno shoot'em up a scorrimento laterale in cui ci si sarebbe ritrovati nella situazione di dover usare personaggi antropomorfi femminili basati sulle più importanti navi da guerra che parteciparono al conflitto.

Inizialmente lanciato in Cina a maggio 2017 e in Giappone a settembre dello stesso anno, Azur Lane è diventato velocemente estremamente popolare, con oltre cinque milioni di giocatori in appena quattro mesi dalla sua uscita. Il titolo è stato inoltre votato come tra i migliori primi cinque giochi usciti nel 2017 su Google Play.

Il grande successo riscosso ha portato all'annuncio di un adattamento anime nel settembre 2018. L'opera sarà diretta da Tensho, famoso per aver diretto gli adattamenti anime di Grisaia e Rewrite, il tutto affiancato dallo scrittore Jin Haganeya. Il Bibury Animation Studio si sta invece occupando di tutto il processo d'animazione della serie. Nel corso di queste ultime ore è stata inoltre rilasciata una key visual dedicata all'opera