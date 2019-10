Azur Lane: svelata una nuova figure dedicata a Fubuki

L'account Twitter @MechanicalJapan ha pubblicato sul web alcune immagini - visionabili a fondo news - dedicate a una nuova figure a tema Azur Lane, serie anime tratta dal famoso franchise videoludico targato CHN: Bilibili, e raffigurante una splendida Fubuki.

Come spiegato dalla compagnia Broccoli, la figure è in scala 1/7 è presenta numerosi dettagli attentamente curati che la renderanno estremamente ambita da parte di tutti i fan del franchise. Il prodotto è alto 24cm e verrà venduto al prezzo di circa 160€, con uscita fissata per febbraio 2019. La società ha inoltre fatto sapere a tutti gli interessati che la statuetta è già disponibile per i preorder.

l'anime sarà presentato in anteprima su Tokyo MX, Sun TV, KBS Kyoto e BS11 il 3 ottobre e su AT-X il 4 ottobre. Inoltre, nel video è possibile scoprire che Kano si occuperà del main theme dell'opera, "Hikari no Michishirube" (Guiding Light). Qui di seguito, invece, potete leggere i nomi dei nuovi doppiatori che lavoreranno alla produzione:

Yui Horie nei panni di Belfast

Yo Taichi nei panni di Ayanami

Naganawa Maria nei panni di Laffey

Nozomi Yamane nei panni di Javelin

Secondo quanto dichiarato, l'opera sarà diretta da Tensho, famoso per aver diretto gli adattamenti anime di Grisaia e Rewrite, il tutto affiancato dallo scrittore Jin Haganeya. Il Bibury Animation Studio si sta invece occupando di tutto il processo d'animazione della serie. Nel corso di queste ultime settimane è stata inoltre rilasciata una nuova key visual dedicata all'opera. Recentemente è stato inoltre mostrato un video off-screen dedicato alla serie. Tra gli altri membri del cast figurano:

Character Design/Chief Animation Director: Masayuki Nonaka (Rewrite)

Concept Design: MAGNUM (The Labyrinth of Grisaia, The Eden of Grisaia)

Art Director: Akihito Ougiyama (Joker Game)

Art Setting: Yoshinori Shiozawa

Color Design: Kanako Hayashi

CG Director: Yoshiaki Higa

Director of Photography: Daisuke Chiba

Editing: Mutsumi Takemiya

Sound Director: Masanori Tsuchiya

Sound Production: Dax

Production Music: Yasunori Nishiki

Music Producer: Yōhei Kisara

Nel caso in cui non doveste conoscerlo, Azur Lane è uno shoot'em up a scorrimento laterale creato dai team cinesi Shanghai Manjuu e Xiamen Yongshi e pubblicato nel 2017 per sistemi mobile iOS e Android. Ambientato in una timeline alternativa della seconda guerra mondiale, i giocatori si sarebbero ritrovati in uno shoot'em up a scorrimento laterale in cui ci si sarebbe ritrovati nella situazione di dover usare personaggi antropomorfi femminili basati sulle più importanti navi da guerra che parteciparono al conflitto.

Inizialmente lanciato in Cina a maggio 2017 e in Giappone a settembre dello stesso anno, Azur Lane è velocemente diventato estremamente popolare tra i videogiocatori, con oltre cinque milioni di giocatori in appena quattro mesi dalla sua uscita. Il titolo è stato inoltre votato come tra i migliori primi cinque giochi usciti nel 2017 su Google Play. Il grande successo riscosso ha portato all'annuncio di un adattamento anime nel settembre 2018.