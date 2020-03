Azur Lane torna dopo tre mesi di stop: "Siamo pronti, previsto un recap prima del finale"

Il sito ufficiale di Azur Lane, l'anime tratto dal videogioco di CHN Bilibili, ha recentemente condiviso una preview del penultimo episodio della prima stagione, in programma per il 13 marzo 2020. La messa in onda della serie era stata sospesa tre mesi fa, per via di problemi legati alla qualità delle animazioni.

Lo studio si è più volte scusato sui profili social, dichiarando che il periodo di hiatus era necessario per apportare dei miglioramenti all'anime. I primi 10 episodi sono stati regolarmente trasmessi tra l'ottobre e il dicembre 2019 mentre gli ultimi due, in programma per il 19 ed il 26 dicembre, sono stati rispettivamente rimandati al 13 e ad al 20 marzo 2020.

Il pubblico giapponese potrà rinfrescarsi la memoria guardando le nuove repliche, trasmesse su GYAO! ed Abema Tv fino al 17 marzo. L'anime è stato accolto in maniera generalmente positiva dal pubblico, ma attualmente non è stata confermata la produzione di una seconda stagione.

Azur Lane è un anime di Studio Bibury, diretto dal regista Tensho (anche conosciuto come Motoki Tanaka) e scritto da Jin Haganeya. Le grandi aspettative sulla serie convinsero persino Funimation ad acquistare le licenze per distribuirla in occidente.

