B: The Beginning e A.I.C.O. -Incarnation- sono i protagonisti di un nuovo spot Netflix

La divisione giapponese diha diffuso, in queste ore, un nuovo trailer dedicato alle produzioni Anime imminenti sulla piattaforma streaming su scala globale: protagonisti della clip sono quindi(già disponibile) e, in arrivo nei prossimi giorni per tutti gli abbonati al servizio.

In particolare la clip è dedicata ai due studi di produzione che, negli ultimi tempi, hanno stretto importanti partnership con Netflix e che nel prossimo futuro si preparano a rafforzare questa sinergia: parliamo di Production I.G. (Ghost in the Shell, Psycho-Pass) e Studio Bones (Fullmetal Alchemist e Fullmetal Alchemist: Brotherhood, con annessi film e OAV).

B: The Beginning è prodotto da Production I.G. e diretto da Kazuto Nakazawa, regista che (proprio insieme allo studio di animazione) realizzò il segmento animato di Kill Bill Volume 1. L'anime è disponibile su Netflix per tutti gli abbonati a partire da venerdì 2 marzo e, sulle nostre pagine, trovate già il First Look dedicato al primo episodio, in attesa della recensione completa. In un regno fittizio, ispirato agli scenari italiani, la criminalità è all'ordine del giorno e il detective Keith Flick torna dopo tanti anni sulle scene del crimine per far fronte al dilagarsi di omicidi a opera del misterioso Killer B.

A.I.C.O. -Incarnation- è invece un anime prodotto da Studio Bones e uscirà sulla piattaforma streaming in tutto il mondo il prossimo 9 marzo. Nell'anno 2035, un esperimento per un progetto di ricerca non va secondo i piani, provocando un incidente chiamato Burst. Due anni dopo, la studentessa quindicenne Aiko Tachibana, rimasta orfana a seguito della disgrazia, apprende qualcosa d'incredibile e inaspettato da Yuya Kanzaki, nuovo studente della scuola che frequenta.

Il Catalogo Anime Netflix di Marzo 2018 è davvero ricco di titoli: li avete già messi tutti sott'occhio?