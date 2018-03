B: The Beginning: da oggi, 2 marzo, l'anime è disponibile per lo streaming su Netflix

Come si era largamente anticipato, nel corso della campagna promozionale operata da, l'anime originale del colosso americanoè ora disponibile per tutti gli abbonati al servizio streaming digitale.

B: The Beginning è diretto da Kazuto Nakazawa - in molti lo conosceranno per aver diretto il segmento animato presente in Kill Bill Volume 1, pellicola cult di Quentin Tarantino - per lo studio di produzione di Production I.G. e rappresenta la prima tra le uscite delle produzioni originali nel Catalogo Anime Netflix di Marzo 2018, dopo l'aggiunta - nella giornata di ieri, 1 marzo - di alcune produzioni terze come L'Attacco dei Giganti Stagione 2, Tokyo Ghoul e Fate/Stay Night Unlimited Blade Works.

L'anime di Nakazawa è un thriller che ci porta in un mondo in cui la tecnologia ha fatto passi da gigante. Ambientato nella fittizia nazione-arcipelago di Cremona (ispirata alla reale città italiana), ci catapulta in un mondo dove la criminalità dilaga e le azioni più scellerate sono all'ordine del giorno: la trama ci permette di vivere le vicende di Koku, protagonista del racconto, coinvolto con l'investigatore Keith Flick nella caccia a un pericoloso omicida che minaccia la già precaria tranquillità di Cremona: Killer B.

La prima stagione di B: The Beginning si compone di 12 episodi ed è disponibile adesso per lo streaming su Netflix.