B: The Beginning Succession, la seconda stagione è da oggi disponibile su Netflix

Ormai è innegabile che gli sforzi di Netflix nella realizzazione di anime originali si sono moltiplicati a dismisura e B: The Beginning è soltanto uno dei titoli più promettenti della compagnia. Ad ogni modo, da oggi è finalmente disponibile la seconda stagione, intitolata "Succession", all'interno del catalogo.

Production I.G. torna ad animare la stagione 2 di B: The Beginning dopo il discreto successo della prima serie e, come promesso dall'ultimo trailer promozionale dell'anime, l'opera ha compiuto il suo debutto nella giornata odierna all'interno del catalogo del colosso americano dedito allo streaming on-demand. La serie è già disponibile per un totale di 6 episodi attraverso il link allegato alla fonte ed è accompagnato dal consueto doppiaggio in italiano oltre alla versione originale in giapponese.

Netflix descrive la seconda stagione con la sinossi che qui segue: "Il geniale investigatore Keith Flick si ricongiunge con la polizia del re proprio quando appare il serial killer "B". Il misterioso Koku sarà un alleato o un bersaglio?"

Prima di salutarvi e rimandarvi alla nuova tranche di episodi vi suggeriamo di ripassare gli eventi della storia nella nostra Recensione di B: The Beginning che è stata promossa con un voto 8/10. In attesa degli approfondimenti che ritroverete come al solito tra le nostre pagine, vi invitiamo a lasciarci le vostre prime impressioni sulla seconda stagione nello spazio dedicato ai commenti in fondo alla notizia.