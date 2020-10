B: The Beginning Succession: il sequel della serie sci-fi Netflix arriva nel 2021

Nella notte una valanga di annunci targati Netflix hanno fatto il giro del web. Tra nuove produzioni originali, nuove stagioni e tanto altro, spiccano i ritorni di alcune serie televisive molto attese tra cui l'epopea sci-fi e thriller di B: The Beginning Succession, sequel del popolare anime di Production I.G.

Dopo ben due anni di silenzio, in quanto il sequel di B: The Beginning era stanno annunciato nel giugno 2018, il colosso americano dedito allo streaming on-demand ha finalmente deciso di sciogliere le riserve e svelare la data di debutto dell'attesissimo sequel, intitolato per l'occasione "B: The Beginning Succession". Salvo imprevisti, dunque, potremo ammirare questa nuova stagione durante il corso del 2021, seppur la compagnia non abbia ancora dichiarato ufficialmente il mese di lancio della distribuzione internazionale.

Production I.G. torna nuovamente a riprendere le redini della produzione, così come la restante parte dello staff. Qualora non conosciate la storia, la trama qui segue:

"In un futuro in cui la tecnologia ha fatto grandi passi in avanti, la criminalità imperversa per la nazione arcipelagica di Cremona. Koku è il nome il protagonista mentre Keith è il leggendario investigatore dei RIS. Una misteriosa organizzazione criminale muove per la città fortifiticata insieme a un'ampia varietà di personaggi tra cui Killer B., uno spietato assassino."

