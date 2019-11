Baby Yoda entra nell'universo di Dragon Ball grazie a un tenero ma crudele mash-up

Ha conquistato tutti nelle scorse settimane. La nuova serie Star Wars: The Mandalorian è in streaming sulla nuova piattaforma Disney+ e ha coinvolto tanti spettatori non solo per le avventure del mandaloriano ma anche per il piccolo Baby Yoda. Quest'ultimo è sbarcato anche in rete diventando uno dei meme più popolari dell'ultimo periodo.

Nonostante la Disney abbia provato a fermare i meme, Baby Yoda impazza ancora in rete e stavolta entra di prepotenza anche nel mondo di Dragon Ball. Il piccolo esserino verde che finora è rimasto per la maggior parte del tempo nella sua capsula volante ha ispirato un fan dei due universi, che ha deciso di mischiare in uno degli ultimi meme diventati virali.

Baby Yoda diventa quindi il malvagio Freezer nelle immagini che potete vedere nei tweet in calce. Nella prima viene trasportato su Namek, mentre si appresta a usare la sua potente sfera di energia con cui spazzò via il pianeta Vegeta. Nella seconda, invece, un parallelo tra una delle scene di Star Wars: The Mandalorian e quella di Dragon Ball Z in cui Freezer ordinò a Zarbon di attaccare. Cosa ne pensate di questo simpatico mash-up?

Intanto, Baby Yoda torna su GIPHY, che riesce quindi ad evitare le richieste della Disney di rimozione del materiale.