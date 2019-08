Babylon: svelati Cast, Staff ed un nuova Key Visual per il poliziesco di Studio Revoroot

Recentemente vi abbiamo mostrato su queste pagine il primo trailer ufficiale di Babylon, il nuovo anime thriller tratto dal manga di Mado Nozaki. Oggi, dopo qualche ora di attesa, Studio Revoroot ha finalmente annunciato il Cast di doppiaggio e lo Staff al lavoro sull'opera, oltre ad aver mostrato la nuova Key Visual che potete osservare in calce.

Secondo quanto riportato dal sito ufficiale di Babylon, l'adattamento debutterà su Tokyo MX, BS11 e Amazon Prime Video questo ottobre, sarà diretto dal brillante Kiyotaka Suzuki (Psycho-Pass, FLCL Alternative), prodotto da Twin Engine (Dororo, Vinland Saga) e animato dal sopracitato Studio Revoroot (FLCL Alternative). Per quanto riguarda il character design, Keisuke Gotou (Fate/Grand Order: First Order) prenderà spunto dal lavoro effettuato da Zain, mentre Yutaka Yamada (Tokyo Ghoul, Vinland Saga) si occuperà della composizione musicale.

Per quanto riguarda il voice acting, la serie ha deciso di puntare decisamente in alto. Il ruolo del protagonista è stato affidato a Yuuichi Nakamura (Un marzo da leoni, Bleach, Full Metal Alchemist: Brotherhood), mentre Takahiro Sakurai (Ajin, Ano Hana, Black Clover) interpreterà Shinobu Kujin. Kensho Ono, Mao Ichimichi e Kenyuu Horiuchi interpreteranno rispettivamente Atsuhiko Fumio, Hiasa Sekuro e Yasutaka Morinaga.

Per chi non lo sapesse, Babylon segue le gesta di Zen Seizaki, un pubblico ministero impegnato nel risolvimento di un caso riguardante una clinica farmaceutica illegale. Con l'avanzamento delle indagini Seizaki capirà di trovarsi di fronte all'impensabile: un complotto atto a far nascere una sorta di "nuova zona autonoma" nella periferia di Tokyo.

E voi cosa ne pensate? Darete una chance all'anime? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!