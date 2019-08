Babylon, ecco il primo trailer del nuovo anime thriller!

Il regista di FLCL: Alternative sta per tornare con un nuovo adattamento animato, pescato dall'originale light novel di genere poliziesco. Il debutto ufficiale di Babylon, dunque, è atteso per quest'anno.

Kiyotaka Suzuku, director conosciuto per aver partecipato a Fooly Cooly Alternative, tornerà alla regia questo ottobre, quando inizierà l'adattamento animato di Babylon. Sin dalla sua prima immagine promozionale, che potete ammirare in calce a questa notizia insieme al primo trailer, la serie televisiva ha destato molta curiosità per un'opera thriller dai caratteri molto affascinanti. L'adattamento nasce per merito della collaborazione tra Twin Engine, produttore del recente Vinland Saga disponibile su Amazon Prime Video, e Revoroot, studio di animazione per la prima volta in carica di un ruolo tanto gravoso come l'intera realizzazione di un progetto.

Il character design è affidato a Keisuke Goto (Fate/Grand Order: First Order), con un cast di eccezione su cui spiccano tra tutti Yuichi Nakamura (la voce originale di Gray Fullbuster) e Takahiro Sakurai (Griffith). La trama narra di un caso particolare, curato da Izen Seizaki, che lavora per la Procura della Repubblica di Tokyo, in cui durante un'indagine verso una misteriosa clinica illegale scopre alcune rivelazioni su qualcosa di molto più oscuro.

E a voi, invece, cosa ve ne pare di Babylon? Fatecelo sapere con un commento a caldo qua sotto, se siete interessati a quest'anime al momento non ancora annunciato in Italia.