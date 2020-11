Back Arrow: nuove immagini mostrano i mecha della serie

Da una collaborazione tra il regista di Code Geass e lo scrittore di opere come Tengen Toppa Gurren Lagann e Kill la Kill nasce un nuovo anime dal titolo Back Arrow. Recentemente sono state pubblicate alcune immagini che lo riguardano, andiamo a vederle.

La serie narra di Back Arrow, un ragazzo che, attraverso un potere speciale, riesce ad evocare un'armatura meccanica di nome Briheight. Della trama ufficiale sappiamo che il giovane, a seguito di una perdita di memoria, arriverà nella terra di Ringarindo, un luogo circondato da mura che l'uomo dovrà superare per poter recuperare i propri ricordi. Oltre a queste informazioni recentemente è stato pubblicato un trailer per Back Arrow ed una key visual che potete vedere in copertina a questa news.

L'opera, prodotta dallo Studio VOLN, nasce dal lavoro congiunto di diversi veterani dell'animazione di genere mecha, tra cui Goro Taniguchi, il regista di Code Geass, Kazuki Nakashima, lo scrittore di numerosi anime prodotti dallo Studio Trigger, e Hidetaka Tenjin, character designer di serie come Macross e Mobile Suit Gundam.

Dall'account Twitter ufficiale possiamo vedere le prime immagini dei nuovi mecha, i cosiddetti Briheight, che appariranno nella serie. Il tweet in questione è riportato in fondo alla news.

Di questo nuovo anime si conosce anche il cast di doppiatori, tra cui spicca nel ruolo del protagonista Yuki Kaji, che ricordiamo ad esempio per essere la voce di Shouto Todoroki in My Hero Academia.

Ricordo inoltre che la data d'uscita di Back Arrow è già stata resa nota. E voi cosa ne pensate? guarderete questa serie? Fatecelo sapere nei commenti.