Back Arrow è il nuovo anime diretto dal regista di Code Geass: Lelouch of the Rebellion

Come abbiamo avuto modo di trattare più volte sulle pagine di Everyeye, l'industria di anime e manga se la sta passando piuttosto bene, con nuovi record in termini di guadagni che vengono infranti ogni singolo anno, segno di quanto il pubblico paia in continua espansione per un media ancora pieno di vita.

Certo, questo non sembrerebbe essere bastato per impedire il presentarsi di continue problematiche per gli addetti ai lavori, fin troppo spesso costretti a dover affrontare situazioni a dir poco invivibili, eppure questo grande universo continua a crescere arricchendosi di nuove opere che anno dopo anno giungono ai nostri occhi in tutto il loro splendore.

Ebbene, parlando proprio di nuove produzioni che meriterebbero di essere tenute sott'occhio, sull'account Twitter @otakucalendarjp sono giunte alcune nuove informazioni su quello che parrebbe essere un'interessante serie animata originale ancora tutta da scoprire. Andando più nel dettaglio - e come leggibile a fondo news - la produzione si chiamerà Back Arrow e vedrà la collaborazione di Goro Taniguchi come director (famoso anche per aver recentemente portato alla luce Code Geass: Lelouch of the Rebellion) e Kazuki Nakashima (Gurren Lagann, Kill la Kill) alla scrittura della sceneggiatura.

Per il momento non sono state rivelate informazioni di alcun tipo a riguardo della produzione, quindi storia, data d'uscita e personaggi sono ancora del tutto avvolti nel mistero, ma in compenso è stato svelato che alla serie lavorerà anche Yuki Kaji, famoso soprattutto per aver doppiato Eren Jaeger in L'Attacco dei Giganti.