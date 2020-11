Back Arrow: il nuovo anime dal regista di Code Geass ha una data d'uscita

Code Geass è una serie molto amata in tutto il mondo, anche in Italia grazie alla distribuzione del franchise sotto l'etichetta Dynit e successivamente anche di Netflix. Il regista sta comunque per tornare con una nuova serie originale, Back Arrow, che si preannuncia ambiziosa e molto promettente.

Annunciato inizialmente lo scorso dicembre, di Back Arrow non si è saputo più nulla fino al mese di marzo, quando il regista Goro Taniguchi presentò il primo trailer dell'anime. Dopo svariati mesi di silenzio, il nuovo progetto è tornato a far parlare di sé in quanto lo staff dietro il progetto ha confermato il debutto dell'anime per il prossimo gennaio 2021. Inoltre, è stato ribadito che la serie televisiva si protrarrà per due cour, ovvero per un non meno di 22 episodi.



Lo staff è tutto d'eccezione: al fianco del regista di Code Geass lo accompagnano Kasuki Nakashima alla sceneggiatura (Kill la Kill, Promare), Shinobu Ohtaka al character desgin originale (l'autrice di Magi), mentre Toshiyuki Anno come direttore-capo delle animazioni. Chiude lo staff Kohei Tanaka, compositore di ONE PIECE. La sinossi della storia qui segue:



"L'ambientazione si colloca in un mondo circondato da mura idolatrate come divinità. La storia riguarda un uomo di nome Back Arrow, proveniente dall'esterno delle mura, che tuttavia ha perso i propri ricordi."



