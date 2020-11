Back Arrow: tanta azione nel nuovo trailer dell'anime dal regista di Code Geass

In attesa di conoscere il futuro di Code Geass il prossimo mese, quando il franchise svelerà il suo nuovo progetto, prepariamoci ad assistere all'ultima fatica del celebre regista dell'anime ispirato alle avventure di Lelouch Vi Britannia, Back Arrow, prossimo al debutto all'inizio del 2021.

Dopo un 2020 assai complicato anche per l'industria dell'animazione toccherà all'Attacco dei Giganti 4 dare una svolta all'annata per poi lasciare spazio ai titoli di gennaio 2021 e dare il via alla stagione invernale. Tra i titoli che attendono di compiere il proprio debutto spicca sicuramente Back Arrow, l'ultima serie televisiva originale diretta dal celebre regista Goro Taniguchi. Per l'occasione, Studio VOLN ha chiamato in causa uno staff d'eccezione e un cast di doppiatori talentuosi con il ruolo di protagonista affidato a Kaji Yuki (Eren de L'Attacco dei Giganti).

Da poche ore, inoltre, è disponibile il nuovo trailer promozionale, lo stesso che potete recuperare in calce alla notizia, che fornisce i primi indizi sulle personalità dei protagonisti e sulle battaglie che imperverseranno sul piccolo schermo. La trama di Back Arrow, invece, qui segue:

"Ringarindo è una terra circondata da mura. Le mura coprono, proteggono, coltivano e nutrono questa terra. Le mura sono come una divinità, la base su cui si erige la terra di Ringarindo. Un giorno, un uomo misterioso di nome Back Arrow compare improvvisamente al villaggio di Esha dall'esterno di Ringarindo. Arrow ha perso tutti i suoi ricordi ma l'unica cosa che è in grado di ricordare è la sua provenienza dall'esterno delle Mura. Per ripristinare i suoi ricordi, Arrow decide di tornare all'esterno ma viene coinvolto in una battaglia con sé stesso in palio."

E voi, invece, che aspettative avete per questo anime?