Baja no Studio: annunciato l'anime con protagonista la mascotte di Kyoto Animation

Kyoto Animation, che ha lavorato su numerosi progetti che hanno fatto la storia dell'animazione giapponese, quali ad esempio Full Metal Panic! The Second Raid, Doraemon The Movie e Digimon: The Golden Digimentals, ha annunciato con un trailer, che trovate in calce alla notizia, l'anime ispirato alla mascotte dello studio dal titolo Baja no Studio.

La divertente opera sarà disponibile agli appassionati in formato bluray, compreso nel prezzo dei biglietti per partecipare all'evento "We're Here Now!!: It's the First Festival in Two Years", che si svolgerà nel corso di due diversi weekend di novembre, al ROHM Theater di Kyoto.

I fan che non potranno partecipare non dovranno preoccuparsi, lo studio infatti ha fatto sapere che in una data successiva al festival, i bluray di Baja no Studio saranno resi disponibili alla vendita.

Oltre alla serie con protagonista Baja, l'acquisto dei biglietti darà l'accesso a materiale esclusivo, come il commento agli anime di Kyoto Animation da parte dello staff, o dei disegni esclusivi delle serie di anime trasmessi nel periodo 2017-2019.

Se ancora non conoscete le opere dello studio, ecco una nostra recensione di Full Metal Panic! The Second Raid, oppure andate a dare un'occhiata all'anteprima di K-on!.

Quali sono le opere di Kyoto Animation che preferite? Scrivetecelo tra i commenti alla notizia.