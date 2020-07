Baja no Studio: ecco le date per il secondo corto di Kyoto Animation

Lo scorso venerdì NHK ha comunicato la trasmissione dell'anime di Kyoto Animation, Baja no Studio: Baja no Mita Umi, per la prima volta sulla sua emittente. Lo show andrà in onda su NHK Gneral e NHK World Premium il 23 luglio alle ore 08:15, con una replica prevista su NHK-E il 14 agosto alle 09:15.

La trasmissione della serie animata coincide con il Marine Day, una festività nazionale giapponese che celebra l'inizio delle vacanza estive, spesso festeggiata con una giornata al mare o in famiglia. NHK General, inoltre, manderà in onda un documentario sul terribile incidente che ha colpito la Kyoto Animation.

Il documentario si focalizzerà sulle famiglie di coloro che hanno perso la vita durante l'incendio. Per chi non lo conoscesse, Baja No Studio è una serie animata che vede protagonista la mascotte di Kyoto Animation, Baja. L'OVA è ambientato in una versione immaginaria del Kohata Studio.

Qualche mese fa, precisamente a marzo, lo studio giapponese aveva reso disponibile l'anime su Youtube, salvo poi rimuoverlo l'8 aprile. L'episodio speciale è stato realizzato dal director Yoshiji Kigami e dall'assistente di produzione e character designer Shōko Ikeda. Purtroppo, entrambi gli artisti sono rimasti vittima dell'incendio.

