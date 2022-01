Bakemonogatari: Per l'autore Oh! Great il manga si avvicina alla conclusione

Mentre è stato finalmente annunciato l'arrivo del manga di Bakemonogatari in Italia, l'autore dell'opera ha fatto sapere ai numerosi fan che preso si concluderanno le vicende di Koyomi e degli altri protagonisti.

L'autore ha annunciato con un messaggio condiviso su Twitter e che trovate in calce alla notizia, di essere quasi arrivato alla parte conclusiva di Bakemonogatari, manga ispirato all'omonima light novel scritta da NisiOisin. L'opera per ora è composta da 15 volumi, che hanno raccontato la storia di Koyomi Araragi, giovane studente liceale che incontra Hitagi Senjougahara, una sua compagna di scuola che scopre non avere peso. Questo incontro avrà importanti ripercussioni sulla vita dei due, le cui vicende saranno al centro delle vicende del manga. L'artista Oh! Great aveva dovuto interrompere la pubblicazione dell'opera a causa delle sue condizioni di salute, tornando ad una uscita regolare dei capitoli di Bakemonogatari a partire da settembre del 2019.

Come dicevamo, il manga è disponibile anche in Italia, pubblicato da Star Comics: sarà possibile acquistare il volume numero 11 a partire dal prossimo 12 gennaio, mentre il successivo sarà disponibile a marzo. La serie creata da NisiOisin è stata anche trasposta per il piccolo schermo, con un anime che ha fatto il suo debutto nel 2009 prodotto dallo studio Shaft.

