Bakemonogatari: un ipnotico cosplay di Hitagi Senjougahara della giapponese Yunyun

L'autore giapponese Nisio Isin è molto famoso in patria. La sua carriera parte nel mondo delle light novel, un mercato fiorente in Giappone che può vantare prodotti diventati famosi globalmente. Inizialmente ci fu la serie Zaregoto, poi sbarcò anche nel mondo dei manga con Medaka Box. Ma il suo lavoro più famoso è sicuramente la Monogatari Series.

Pubblicate sotto l'etichetta Kodansha, la serie di Monogatari partì nel novembre 2006 con la prima parte, intitolata Bakemonogatari. Gli svariati archi narrativi hanno presentato i personaggi principali della serie, raccontandoli con spezzoni personalizzati. La popolarità della storia è cresciuta così tanto da ricevere dapprima un adattamento animato e poi un adattamento manga di Oh Great pubblicato da Star Comics in Italia.

Bakemonogatari è non solo la prima ma anche una delle più popolari della serie, con personaggi come Hitagi Senjougahara rimasti impressi nella mente dei fan. Ancora oggi, a molti anni di distanza, rimane un personaggio chiacchierato e che appare in svariati angoli della rete. Negli ultimi giorni è stato realizzato un cosplay di Hitagi Senjougahara da Bakemonogatari dalla cosplayer giapponese yyy_yunyun. La foto in basso ci mostra la versione di Senjougahara ripresa però dall'anime, dove ha i capelli viola invece che castani come nella light novel.

Recentemente c'è stata anche la proposta di un cosplay di Shinobu da Kizumonogatari, certificando la popolarità della Monogatari Series.