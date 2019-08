Bakemonogatari: problemi di salute risolti per Oh! great, il manga torna il 4 settembre!

Ottime notizie per tutti i fan del manga di Bakemonogatari, l'opera tratta dalla light novel di NisiOisin curata dall'autore giapponese Oh! great. Recentemente, lo stesso Oh! great, nome d'arte di Ito Ogure, annunciò sul suo profilo Twitter che la serializzazione del manga sarebbe stata messa in pausa per motivi di salute.

Oggi, fortunatamente, il mangaka ha annunciato tramite il profilo social ufficiale dell'opera che sarebbe presto tornato a lavoro. Il tweet, visibile in calce, riporta la scritta "Scusate se vi ho fatto aspettare così a lungo".

Il manga, fermo dallo scorso 31 luglio per "un lasso di tempo ancora da definire", riprenderà dunque la sua corsa a partire dal 4 settembre 2019, sul quarantesimo numero del settimanale di Kodansha "Weekly Shonen Magazine".

Casomai non conosceste il lavoro di NisiOisin, vi ricordiamo che la sinossi recita quanto segue: "Koyomi Araragi è uno studente liceale del terzo anno che è quasi ritornato completamente umano dopo essere divenuto per breve tempo un vampiro. Un giorno, però la sua compagna di classe Hitagi Senjōgahara, nota per essersi sempre tenuta in disparte, cade dalle scale finendo proprio tra le braccia di Koyomi. Questo scopre così che il peso della compagna è quasi nullo, sfidando ogni legge fisica. Dopo essere stato minacciato da lei, che non voleva che il suo segreto venisse scoperto, Koyomi decide quindi di offrirle il suo aiuto".

Dopo il successo riscosso dalla serie di romanzi, Bakemonogatari ha tentato la fortuna con una serializzazione manga. I numeri, per adesso, hanno fatto segnare risultati stellari per l'opera di Oh! great, che nel lontano 2009 riuscì persino ad ottenere un adattamento anime di 15 episodi.