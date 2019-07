Bakemonogatari: è segnata la parola fine sul manga di Oh! Great?

Weekly Shonen Magazine potrebbe perdere a breve due serie molto importanti per la propria line-up. Non solo si avvicina sempre di più il finale per The Seven Deadly Sins, ma anche il recente adattamento manga di Bakemonogatari disegnato da Oh! Great starebbe per concludersi. La storia tratta dalla light novel di Nisio Isin sembra essere al climax.

Il numero 32 della rivista Weekly Shonen Magazine, settimanale shonen di Kodansha, ha rivelato lo scorso mercoledì 10 luglio che il manga Bakemonogatari di Oh! Great entrerà nella fase di climax nel prossimo numero del 17 luglio. Significa quindi che manca poco al finale della storia tratta dall'omonima light novel di Nisio Isin, anche se non è dato sapere se la serie si concluderà direttamente col prossimo capitolo oppure entrerà in un ultimo arco narrativo finale che si concluderà a data da destinarsi.

La light novel di Bakemonogatari fu pubblicata per la prima volta in due volumi nel 2006 e lanciò le basi per il primo adattamento animato che avvenne nel 2009. La "Monogatari Series" ha poi avuto tanti sequel e spin-off nel corso degli anni. Il mangaka Oh! Great, già noto per opere importanti come Air Gear e Inferno e Paradiso, ha iniziato la pubblicazione sulla rivista di Kodansha nel marzo 2018 e attualmente la storia è stata raccolta in 5 volumi, col sesto che sarà messo in vendita il 17 luglio. Il manga di Bakemonogatari ha raggiunto importanti traguardi nel corso di quest'anno.