Bakemonogatari: Studio Shaft ha realizzato un nuovo spettacolare video animato

Come annunciato in precedenza, con l'uscita del sedicesimo volume dell'adattamento manga di Oh! Great delle light novel di Bakemonogatari, è stato rivelato anche uno speciale video promozionale prodotto da Studio Shaft.

Questo video presenta la regia di Akiyuki Shinbou (Puella Magi Madoka Magica, Nisekoi) e il character design di Akio Watanabe (The World God Only Knows, The Eden of Grisaia).

Oh! Great ha iniziato la pubblicazione del manga sulla rivista Weekly Shonen Magazine di Kodansha nel marzo 2018. Bakemonogatari comprende il primo e il secondo volume della serie di light novel Monogatari, ed è stato pubblicato tra novembre e dicembre 2006 da Kodansha. L'opera ha ispirato un adattamento anime di quindici episodi prodotto da Studio Shaft, diretto da Akiyuki Shinbo e sceneggiato da Muneo Nakamoto, uscito nel luglio 2009. L'adattamento del manga di Bakemonogatari è ora nelle sue fasi finali.

La serie racconta di Koyomi Araragi, uno studente del terzo anno di liceo, che riesce a sopravvivere all'attacco di un vampiro grazie all'aiuto di Meme Oshino, uno strano uomo che vive in un edificio abbandonato. Anche se è stato salvato dal vampirismo e ora è di nuovo umano, rimangono diversi effetti collaterali, come capacità di guarigione sovrumane e visione migliorata.

Nonostante ciò, Araragi cerca di vivere una normale vita da studente, con l'aiuto della sua amica e rappresentante di classe Tsubasa Hanekawa. Quando la sua compagna di classe Hitagi Senjougahara cade dalle scale e viene presa da Araragi, il ragazzo si rende conto che è anormalmente leggera.

Nonostante le proteste di Senjougahara, Araragi insiste per aiutarla e decide di chiedere l'aiuto di Oshino, lo stesso uomo che una volta lo ha aiutato con i suoi problemi.

In ultimo vi lasciamo con un ipnotico cosplay a tema Bakemonogatari di Hitagi Senjougahara.