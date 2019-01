Bakemonogatari, traguardo importante per il manga di Oh! Great

Nel mondo dei manga e delle riviste giapponesi ci sono certi traguardi molto apprezzati e che fanno capire lo stato di salute di un'opera. Nel caso di Bakemonogatari, il remake della serie di Nisio Isin, disegnato dal famoso Oh! Great, raggiunge un atteso traguardo che la Kodansha ha deciso di celebrare.

Con soli tre volumi all'attivo, Bakemonogatari è arrivato ad un milione totale di copie stampate. Ciò vuol dire che in media ogni volume ha venduto più di 300.000 copie, un traguardo ottimo se pensiamo alla giovinezza dell'opera. Il manga di Oh! Great ha finito quindi per ottenere una celebrazione da parte di Kodansha. Come? La casa editrice ha deciso di appendere, fuori dai suoi uffici, due enormi striscioni di ben 13 metri di altezza che raffigurano la protagonista della serie, Hitagi Senjougahara, e la cifra di un milione di copie stampate.

Il futuro degli striscioni sarà affidato ai fan: infatti, la Kodansha ha già aperto un sito dedicato dove ha annunciato che i due enormi poster verranno affidati a un fan estratto a sorte da una lotteria. Su suggerimento della stessa casa editrice, i due striscioni di Bakemonogatari possono essere usati come "carta straccia" oppure per "essere appesi fuori la casa dei genitori". Alla fonte potete visionare la foto dei due poster che quindi, a breve, avranno una nuova casa.