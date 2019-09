Bakemonogatari: il Volume 1 del manga arriva in Italia a novembre!

Dopo il recente annuncio riguardante l'uscita italiana di ONE PIECE: Strong World, Edizioni Star Comics continua a stupire i fan con un'altra fantastica uscita autunnale. Andiamo dunque a leggere insieme il Comunicato Stampa riguardante il debutto italiano di Bakemonogatari - Monster Tale.

"Avevamo annunciato il suo arrivo in Italia a Comicon 2019 e finalmente, questo novembre, potrete stringere tra le vostre mani il primo e atteso volume di BAKEMONOGATARI – MONSTER TALE! NisiOisiN, uno dei più famosi e geniali romanzieri e sceneggiatori giapponesi, incontra Oh! Great, uno dei disegnatori più celebri e talentuosi, in un’opera attesa e invocata dal pubblico di tutto il mondo. Diamo il benvenuto al manga di uno dei più grandi successi cross mediali dell’ultimo decennio! BAKEMONOGATARI vi sbalordirà con la sua grafica pirotecnica e vi lascerà senza fiato con la sua storia ricca di elementi sovrannaturali. Ma non è tutto! Per celebrare l’arrivo in Italia della serie, il primo volume sarà disponibile anche – ma solo in fumetteria! – in edizione Variant Cover, illustrata dal grande LRNZ".

Per chi non conoscesse Bakemonogatari, la trama dell'opera viene così riassunta dalla casa editrice: "L’adolescente Koyomi Araragi ha una caratteristica davvero peculiare: trasformatosi in creatura della notte dopo aver subito l’aggressione di un vampiro, è stato reso nuovamente un essere umano da una sorta di esorcista, ma conserva ancora poteri sovrumani. Nonostante desideri una vita ordinaria, si ritroverà ad aiutare alcune fanciulle alle prese con problemi sovrannaturali".

La versione "Regular" del primo Volume sarà reperibile dal 13 novembre 2019 in fumetteria, edicola e su Amazon per un prezzo di 5,90€. La "Variant Cover Edition" invece sarà acquistabile solamente in fumetteria e costerà 6,90€. Entrambe le copertine sono visibili in calce all'articolo.