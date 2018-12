Baki: l'anime sul lottatore è finalmente disponibile su Netflix

Dopo una prima visione esclusivamente giapponese, da oggi 18 dicembre Netflix porta sulla sua piattaforma streaming l'anime Baki, tratto dall'omonimo manga di Keisuke Itagaki, in tutte lelingue, compreso l'italiano.

Dopo che ieri 17 dicembre è andato in onda l'ultimo dei ventisei episodi programmati per l'anime di Baki, il colosso dello streaming Netflix pubblica sulla sua piattaforma il prodotto a livello internazionale, dopo sei mesi dalla messa in onda del primo episodio.

Baki è una delle serie manga dedicata al personaggio di Baki Hanma, un lottatore il cui sogno è di superare il padre, ritenuto "la più potente creatura che calchi la Terra". L'anime è basato sulla seconda serie dedicata al lottatore, Baki: New Grappler Baki, pubblicata su Weekly Shonen Champion tra il 1999 e il 2005. I 276 capitoli sono stati raccolti in 31 volumi, ancora inediti in Italia, e su queste pagine si fonda la storia che Netflix ha deciso di adattare in versione animata.

Andato in onda tra il 25 giugno e il 17 dicembre 2018, Baki è stato prodotto da TMS Entertainment e diretto da Toshiki Hirano (Magic Kaito), mentre Nobunaga Shimazaki (Yuno di Black Clover) ha doppiato il protagonista Baki Hanma.