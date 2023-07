Baki: annunciata il nuovo manga spin-off della serie! Tutte le notizie

Baki sta per tornare con un nuovo manga spin-off: l'annuncio è arrivato attraverso la rivista Weekly Shonen Champion di Akita Shoten. Keisuke Itagaki, autore della serie originale, è già a lavoro per la nuova opera ed è già prevista una data per il debutto.

Grappler Baki è stato pubblicato per la prima volta nel 1991 ed è durato per 42 volumi, fino al 1999, mentre il suo sequel Baki è durato dal 1999 al 2005 e successivamente Baki Hanma, in 37 volumi sul Weekly Shonen Champion fino al 2012.

L'ultima collana di manga dell'opera, Baki Dou, di cui è possibile vedere la foto del primo volume nell'articolo, è stato lanciato nell'ottobre 2018 e lo scorso giugno si è concluso. Per questo motivo, dopo 63 milioni di copie vendute, Itagaki è pronto per pubblicare un nuovo spin-off della sua più grande opera.

Al momento non sono state svelate ulteriori informazioni a riguardo. Netflix ha recentemente pubblicato la seconda parte della seconda stagione di Baki Hanma. La nuova serie Baki Hanma 2 è incentrato su Pickle, il guerriero cavernicolo proveniente da un'epoca passata.

Il debutto della prossima parte dell'anime, intitolata "Son VS Father", debutterà per la prima volta il 24 agosto. Sulla piattaforma streaming Netflix sono disponibili anche i precedenti adattamenti anime, il primo Baki suddiviso in due parti differenti, e Baki: Dai Raitaisai-hen (Baki: La saga del grande torneo Raitai).