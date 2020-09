Baki, annunciato un nuovo anime: tutti i dettagli su Son of Ogre

Netflix è sempre più legato al mondo anime, per la gioia di tutti gli appassionati. A entrare nel catalogo dell'amatissima piattaforma streaming, questa volta troviamo la nuova serie di Keisuke Itagaki, Hanma Baki - Son of Ogre.

La notizia arriva ufficialmente dallo studio TMS Entertainment, che si occuperà di adattare il manga Hanma Baki - Son of Ogre. Si tratta della terza serie di Baki su Netflix e si preannuncia come un diretto sequel del recente anime Baki: Dai Raitaisai-hen. Anche in questa saga, la trama seguirà le vicende del lottatore underground Baki Hanma, al costante inseguimento di suo padre, l'essere vivente più forte sulla Terra, Yūjiro "Ogre" Hanma.

Grappler Baki è un manga di arti marziali pubblicato sulla rivista giapponese Weekly Shōnen Champion di Akita Publishing. Il manga è composta da un totale di quarantadue volumi e vanta un totale di oltre 63 milioni di copie in circolazione. Da quest'opera è stato tratto un'anime, diviso in due stagioni, e un OVA. A distanza di anni dall'uscita, il primo capitolo di Grappler Baki sarà completamente ridisegnato.

Keisuke Itagaki ha poi proseguito la sua creazione con un secondo capitolo principale, anch'esso pubblicato su Weekly Shōnen Champion dal 1999 al 2005. Da questo secondo capitolo sono state tratte ben due serie animate, entrambe disponibili alla visione su Netflix, e un OAD.

La terza iterazione di quest'opera, Hanma Baki, è stata infine pubblicata dal 2005 al 2012. Gli appassionati, potranno finalmente godere di un adattamento anime grazie alla collaborazione con Netflix. In sua attesa, godiamoci il crossover tra Baki e Kengan Ashura.