Baki: arriva la stagione 2! Trailer, key visual e periodo di uscita per lo show di Netflix

Negli ultimi due anni Netflix si è lanciata nell'adattamento di diversi manga da rilanciare sulla propria piattaforma. Tra questi titoli c'è Baki, tratto dall'omonimo manga di Keisuke Itagaki. Il lottatore ha vissuto in una prima stagione divisa in due parti di cui potete trovare qui la recensione di Everyeye.

Baki sta per tornare però con una seconda stagione. Netflix e il sito ufficiale dell'anime hanno pubblicato i primi dettagli di Baki: Dai Raitaisai-hen. L'anime è previsto per il 2020, senza specificare giorno e mese, e si è mostrato in una prima key visual e un trailer di quasi un minuto.

La locandina che potete vedere in basso alla notizia mostra un Baki Hanma ferito e sfinito sotto la luce dell'arena. In alto invece è disponibile il trailer della seconda stagione di Baki: questo presenta in pochi secondi tutti i personaggi nuovi e vecchi dell'opera, con un sottofondo musicale aggressivo che rende giustizia alle scene brutali e sanguinarie presenti nella clip.

Gran parte dello staff tornerà per Baki: Dai Raitaisai-hen. Toshiki Hirano si occuperà della regia allo studio TMS Entertainment, Fujio Suzuki e Shingo Ishikawa faranno invece da character designer. Tatsuhiko Urahata sceneggerà l'opera mentre Masanori Nishiyama, una delle due nuove aggiunte allo staff, è il direttore artistico. Il cast della prima stagione di Baki tornerà in tutta la sua interezza per questa seconda stagione.

La prima stagione di Baki esordì a giugno 2018 sulle TV giapponesi, mentre su Netflix fuori dal Giappone fu pubblicato in due tranche: la prima a dicembre 2018 e la seconda a marzo 2019. Non si hanno ancora informazioni su un'eventuale divisione anche per Baki: Dai Raitaisai-hen.