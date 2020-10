Baki: in arrivo la terza stagione, confermata la voce principale

Netflix recentemente ha annunciato numerosi adattamenti anime e pubblicato diversi trailer come nel caso di Spriggan. Ora è la volta dell'adattamento animato di Baki ed in particolare della terza stagione di cui è stata confermata la voce del protagonista.

L'annuncio della produzione di Baki Hanma: Son of Ogre era già stato fatto in precedenza e purtroppo non si è ancora a conoscenza di una precisa data di pubblicazione. Il servizio di streaming però fa sapere che il personaggio principale, Baki Hanma, sarà ancora interpretato da Nobunaga Shimazaki.

Il colosso dell'intrattenimento ha anche rilasciato una breve descrizione della stagione annunciando che con questa l'opera raggiungerà il proprio apice mettendo in scena "la più forte rissa genitore-figlio nella storia del mondo" tra il protagonista e suo padre conosciuto come "la creatura più forte della terra".

Il franchise nasce dal manga di arti marziali Baki the Grappler di Keisuke Itagaki, pubblicato in patria a partire dal 1991 e che conta 42 volumi. L'opera ricevette quindi un sequel semplicemente denominato Baki che ha ricevuto due adattamenti prodotti da TMS Entertainment, che ricordiamo ad esempio per l'adattamento animato di Dr. Stone, e pubblicati da Netflix. Infine è stata pubblicata una terza serie del manga dal titolo Hanma Baki il cui adattamento sarà quest'ultimo presentato dal colosso americano sempre prodotto da TMS Entertainment.