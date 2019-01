Baki, confermata da Netflix l'uscita della seconda parte dell'anime

Dopo il debutto, il 18 dicembre passato, della serie animata Baki, tratto dall'omonimo manga di Keisuke Itagaki, Netflix ha rivelato ufficialmente che la seconda parte dell'anime arriverà presto sulla piattaforma streaming.

A quanto sembra Netflix, a distanza di poco dal debutto dell'anime basato sul manga Baki: New Grappler Baki (New Grappler Baki: In Search of Our Strongest Hero), ha annunciato la data la seconda parte, più precisamente il 19 marzo prossimo.

I primi 13 episodi, dei complessivi 26, sono disponibili sulla piattaforma streaming in tutte le lingue , compreso l'italiano. Debuttata il 25 giugno in Giappone, la serie animata si concentra sulle vicende di Baki Hanma, un giovane che decide di allenarsi con costanza e dedizione al solo scopo di superare suo padre, Yujiro Hanma, noto per essere il più forte combattente del mondo. Nel frattempo cinque dei detenuti del braccio della morte più violenti e brutali del mondo evadono di prigione e minacciano la città di Tokyo. Spetterà al protagonista affrontarli, senza alcuna pietà o regola, grazie all'aiuto di quattro abili lottatori: Kaoru Hanayama, Gouki Shibukawa, Retsu Kaioh e Doppo Orochi.

Ricordiamo che il progetto è stato diretto da Toshiki Hirano (Rayearth, Dangaioh, Magic Kaito: Kid the Phantom Thief) presso lo studio di animazione TMS Entertainment (Lupin III, ReLIFE), Fujio Suzuki (Shin Getter Robot vs. Neo Getter Robo, 009-1, New Getter Robo) si è occupato del character design. Il manga di Keisuke Itagaki è stato serializzato fra il 1999 e il 2005 sulla rivista Weekly Shonen Champion e raccolta in oltre 40 volumi.

Chi di voi ha già avuto modo di vedere la serie? Che ne pensate?