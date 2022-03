Baki Hanma 2, il nuovo trailer presenta Pickle, il guerriero di un epoca primitiva

TMS Entertainment ha pubblicato lunedì il trailer della seconda stagione di Baki Hanma, l'adattamento anime del manga di Keisuke Itagaki, Baki che ha compiuto 30 anni lo scorso settembre. Il trailer si concentra sul nuovo combattente Pickle, un guerriero di un'epoca passata e primitiva.

Baki Hanma è la terza serie di Baki su Netflix, ed è un sequel di Baki: Dai Raitaisai-hen. Baki Son of Ogre debuttava su Netflix lo scorso settembre con tutti e 12 gli episodi.

Netflix presenta l'anime in questo modo: "La storia si dispiega finalmente in uno scontro a tutto campo tra Baki Hanma e suo padre, Yujiro Hanma, che è conosciuto come la "creatura più forte della terra". Il culmine dell'universo di Baki, che rappresentava il "più grande scontro genitore-figlio nella storia del mondo" nel manga originale, è stato adattato nel tanto atteso anime!"

La nuova trasposizione anime del manga Baki di Keisuke Itagaki (New Grappler Baki: In Search of Our Strongest Hero) ha lanciato la sua prima stagione su Netflix nel giugno 2018 in Giappone, e ha proseguito per 26 episodi terminando nel dicembre 2018. Netflix ha pubblicato i primi 13 episodi fuori dal Giappone nel dicembre 2018, seguiti dalla seconda metà della prima stagione nel marzo 2019.

L'anime di Baki: Dai Raitaisai-hen ha poi debuttato in tutto il mondo su Netflix con tutti gli episodi in una volta sola nel giugno 2020.