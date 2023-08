Baki Hanma: chi ha vinto la battaglia Padre contro Figlio?

La seconda stagione di Baki Hanma è iniziata con i personaggi principali che affrontano un avversario preistorico, ma la trama recente si è conclusa con Baki che affronta il suo potentissimo e altrettanto temuto padre, Yujiro "The Ogre" Hanma.

Nella lunga carriera di combattente di Baki, il suo unico obiettivo è stato quello di superare suo padre poiché Yujiro ha ucciso sua madre ed è stata sempre una figura esponenzialmente forte e imbattibile.

Per questo motivo, il confronto con Yujiro era estremamente atteso dai fan e ora gli spettatori possono sapere finalmente il vincitore della "Father VS Son War".

Baki The Grappler come serie è nota per aver creato alcuni dei combattimenti più selvaggi e incredibili nella storia degli anime. Nessuno di quelli precedenti è tuttavia paragonabile al protagonista principale che affronta il suo temuto padre.

Sebbene la relazione tra padre e figlio sia stata tutt'altro che normale per tutta la serie, c'era un rispetto reciproco quando si trattava della loro forza. Sebbene nel campo è stato deciso un vincitore, i fan hanno visto un finale inaspettato.

Mentre all'inizio, Yujiro domina la lotta contro suo figlio Baki, arrivando addirittura a usarlo come una "coppia umana di nunchaku" durante un episodio che mostra il loro litigio familiare, il personaggio titolare alla fine è in grado di scagliare dei colpi davvero impressionanti.

Durante il combattimento, Baki è sorprendentemente in grado di portare suo padre a terra ma dopo alcuni colpi devastanti, Baki alla fine perde i sensi. Prima di lasciare il combattimento, i due possono avere un testa a testa in cui condividono una ciotola immaginaria di zuppa di miso.

Nel riconoscere suo figlio, Yujiro conferma che Baki è la nuova creatura più forte che cammina sulla Terra, mentre a sua volta Baki conferma che suo padre è stato il vincitore del combattimento.