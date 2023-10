Baki Hanma si è concluso nel migliore dei necessita di una nuova stagione?

Il manga originale di Baki Hanma, Baki the Grappler, ha seguito il personaggio di Hanma per decenni. Ancora oggi, l'opera scritta e disegnata da Keisuke Itagaki non è giunta al suo epilogo. Anche se c'è molto altro materiale da adattare, la fine della seconda stagione di Baki Hanma potrebbe essere il momento perfetto per concludere l'anime.

Il conflitto fra Baki e il suo potente padre, Yujiro Hanma, comincia da quando lui era ancora un adolescente. Per vendetta, l'Orco sconfisse suo figlio in una lotta e uccise la madre di Baki per addolorarlo ancora di più. Da allora, il suo obiettivo numero uno divenne quello di superare Yujiro.

Nella battaglia che ha costituito il finale della seconda stagione di Baki Hanma, il protagonista è riuscito a rivendicare se stesso. Con questo combattimento, l'obiettivo principale di Baki è stato raggiunto e hanno creato la conclusione perfetta dell'anime.

Baki non uccide suo padre, né lo ferisce gravemente, ma entrambi alla fine godono di una stima reciproca. Nonostante Baki Hanma presenti tantissimi momenti selvaggi al proprio interno, come Yujiro che usa suo figlio come nunchaku, la serie non manca di alcune, molto poche, scene affettuose.

La serie di manga originale ha tantissimo altro materiale da adattare. Tuttavia, come hanno affermato diversi fan, se l'anime non dovesse ricevere alcun seguito, non sarebbe la fine del mondo. Abbiamo finalmente visto Baki riconciliarsi con suo padre, guadagnare il suo rispetto e diventare la creatura più potente al mondo. Abbiamo davvero bisogno di un seguito? Ricordiamo che la serie di manga, in Italia, purtroppo è inedita, ma è sempre possibile acquistare i tankobon in lingua inglese.