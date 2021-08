Baki Hanma pronto al debutto su Netflix: l'anime dei lottatori arriva a settembre

Keisuke Itagaki è un mangaka veterano e che da anni produce una serie in particolare, declinata tra spin-off, sequel, prequel e manga principale. Il manga in questione è Baki, incentrato sulla lotta a colpi di arti marziali di ogni tipo e tra combattenti con fisici mostruosi. Baki in patria ha goduto di discreta fama, ma non fuori l'arcipelago.

Anche se con qualche anime, Baki era poco conosciuto dai fan occidentali, ma l'arrivo di Netflix ha cambiato tutto. Il colosso dello streaming si è concentrato molto sugli anime e ha pescato alcuni titoli su cui creare dei brand di tutto rispetto. Baki è uno di questi e l'abbiamo visto in azione in più stagioni negli ultimi anni. Adesso sta per arrivare Baki Hanma, terza stagione.

Netflix ha annunciato nelle scorse ore che Baki Hanma debutterà a settembre in esclusiva per la sua piattaforma. Non è stato rivelato il giorno preciso dell'arrivo, ma si andrà ad aggiungere ai titoli di Netflix che esordiranno il prossimo mese. Il debutto, come dichiarato da TMS Entertainment, avverrà in contemporanea in tutto il mondo.

La storia si concentrerà sullo scontro sanguinario tra Baki Hanma e suo padre Yujiro, ritenuto la creatura più forte esistente sulla Terra. Baki dovrà superare se stesso per riuscire in questa nuova sfida creata dal mangaka Itagaki.