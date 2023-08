Baki Hanma Stagione 2: nuova key visual per il nuovo arco disponibile ora su Netflix!

Dopo l'ultimo trailer di Baki Hanma Stagione 2 Parte 2, che aveva accresciuto l'hype attorno a questa saga, è finalmente arrivato il giorno del suo rilascio, il 24 agosto. In omaggio al nuovo arco è stata pubblicata un'inedita key visual.

The Father VS Son Saga ripercorrerà lo scontro tra Baki e suo padre, adattando scene tra le più cruente presenti nel manga, che già di per sé è abbastanza crudo, quindi potete ben immaginare cosa aspettarsi da questa nuova parte di stagione. Yujiro Hanma, come riporta Netflix descrivendo la trama di questa saga, è la creatura più forte della Terra e si scontrerà con il figlio in uno dei duelli più cruenti che l'opera abbia mai visto. Finalmente l'attesa è finita e potremo gustarci i nuovi episodi sulla piattaforma streaming americana.

Come detto nella nostra recensione della prima parte della Stagione 2 di Baki, l'anime ha presentato alcune criticità, dovute al modo sbrigativo di trattare alcuni eventi, non approfondendo inoltre personaggi che di certo avrebbero meritato più tempo e spazio. Speriamo che in questa seconda parte le scelte registiche e di sceneggiatura risolvano questi problemi che abbiamo potuto riscontrare nel primo arco.

Anche voi non vedete l'ora di vedere queste nuove puntate? Fatecelo sapere con un commento. Per prepararsi al meglio a questa nuova saga ripercorrete con noi i momenti più cruenti della Seconda Stagione di Baki.