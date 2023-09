Baki Hanma si unisce a Street Fighter 6 in un crossover ufficiale

Street Fighter 6 non è stato timido nel creare alcuni crossover selvaggi in un breve lasso di tempo. Dopo aver collaborato con i personaggi dell'anime di Spy x Family e Heroes in a Half-Shell nelle Tartarughe Ninja, Capcom ha ora annunciato un crossover con Baki Hanma.

In questo crossover, i fan possono creare il proprio Baki Hanma e il suo alleato Yakuza, Hanayama, utilizzando il creatore del personaggio della voce di Street Fighter 6. I giocatori possono scegliere tra una varietà di acconciature, vestiti e abilità per creare il loro combattente Baki perfetto.

Il crossover è stato annunciato su Twitter da Capcom e da Keisuke Itagaki, il creatore di Baki Hanma. Itagaki ha dichiarato che è da sempre un fan di Street Fighter e che è entusiasta di vedere i suoi personaggi nel gioco.

L'anime di Baki Hanma ha recentemente portato in scena il confronto tra la star della serie e suo padre, Yujiro Hanma. Considerando come si è concluso il combattimento, è molto probabile che questa stagione potrebbe essere l'ultimo adattamento anime di Baki. Qui potete scoprire l'esito del combattimento tra Baki e suo padre.

I fan di Baki Hanma e Street Fighter hanno accolto con entusiasmo il crossover. Molti hanno dichiarato di essere entusiasti di poter giocare nei panni del Figlio dell'Orco. Altri hanno apprezzato l'impegno di Capcom per creare crossover creativi e innovativi. Inoltre, recentemente è stato annunciato il manga spin off di Baki attraverso la rivista Weekly Shonen Champion di Akita Shoten.

Cosa ne pensi del crossover? Sei un fan di Baki Hanma o di Street Fighter? Sei entusiasta di poter giocare nei panni del Figlio dell'Orco?