Baki Hanma Vs. Kengan Ashura è lo scontro anime più atteso dell'anno

Netflix ha sorpreso gli appassionati di anime durante l'Anime Japan di quest'anno con l'annuncio di un crossover epico: Baki Hanma Vs. Kengan Ashura. Questo evento di sei episodi unirà i mondi dei due protagonisti, Baki Hanma e Ohma Tokita, in un'arena di battaglia che promette di essere spettacolare.

Anche per coloro che non hanno familiarità con le serie originale, l’incontro potrebbe essere un evento da non perdere. Chi vincerà questo combattimento epico? Mentre aspettiamo di scoprirlo, un trailer anticipa il crossover fra Baki e Kengan Ashura. Il breve filmato, disponibile in calce alla notizia, mostra i due combattenti pronti a cimentarsi nella lotta, in cui si scoprirà per la prima volta - e in modo canonico - chi è il più forte fra i due.

Baki Hanma, nato dalla penna di Keisuke Itagaki, è il liceale più potente sulla faccia della terra, protagonista di scontri epici. Dalla parte opposta del ring, c'è il successore del misterioso ma pericoloso Stile Niko, Ohma Tokita, protagonista del leggendario Kengan Ashura. Prevedere chi dei due avrà la meglio è impossibile, soprattutto considerando le loro abilità peculiari, così differenti fra loro.

Entrambe le serie anime sono famose per i loro combattimenti intensi e mozzafiato, con una vasta gamma di personaggi pronti a sfidarsi tra loro. I fan possono aspettarsi un susseguirsi di scontri epici e adrenalina pura, con un numero sorprendente di combattimenti uno contro uno che potrebbero rubare la scena. Sei episodi potrebbero sembrare pochi, ma l'intensità delle battaglie sicuramente non deluderà. Nell'attesa, Baki avrà un sequel e sarà prodotto da Netflix.

Su One piece (Vol. 107) è uno dei più venduti di oggi.