Baki e Kengan Ashura si incontrano in un'illustrazione crossover

Gli autori di Baki The Grappler e Kengan Ashura, Keisuke Itagaki e Daromeon, hanno realizzato un'illustrazione crossover in cui i protagonisti delle rispettive serie sono sul punto di darsi battaglia. Entrambi gli anime sono disponibili esclusivamente su Netflix.

L'illustrazione è stata realizzata proprio per promuovere la visibilità dei due show sulla piattaforma. I doppiatori Nobunaga Shimazaki (Baki Hanma) e Tatsuisha Suzuki hanno commentato la collaborazione. Il primo ha osservato che, nonostante l'evidente differenza d'altezza tra i due combattenti, entrambi si guardano dritti negli occhi, come se fossero effettivamente sullo stesso piano.

Suzuki, invece, ha apprezzato il mondo in cui, le differenze di prospettiva nei due personaggi, siano trasmesse efficacemente attraverso la riproduzione degli artisti. Netflix ha presentato in anteprima la prima stagione di Baki a giugno 2018 in Giappone, confezionando un totale di 26 episodi nel dicembre dello stesso anno.

La piattaforma di streaming ha successivamente pubblicato le puntate anche in occidente, in un periodo compreso tra dicembre e marzo 2019. La seconda stagione è stata presentata in anteprima lo scorso lunedì in Giappone. La serie animata di Kengan Ashura è arrivata su Netflix, in tutto il mondo, il 31 luglio. La seconda parte di stagione, che andrà in onda dall'episodio 13 fino al 24, debutterà su Netflix il 31 ottobre.

