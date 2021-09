Baki, il manga di Itagaki compie 30 anni: gli auguri di tutti gli artisti di Akita Shoten

In calce potete dare un'occhiata a tutte le illustrazioni celebrative realizzate dai grandi autori di Shonen Champion, tra cui la figlia dell'autore di Baki Paru Itagaki , già nota per lavori del calibro di Beastars e Sanda, Watanabe Wataru , Urushibara Yura e persino autori di altre riviste, tra cui Tatsuki Fujimoto (Chainsaw Man) e George Morikawa (Hajime no Ippo).

"Baki" 30th anniversary tribute illustrations by manga artists of Weekly Shounen Champion in issue 44/2021, among them Paru Itagaki (Beastars) & Watanabe Wataru (Yowamushi Pedal)



Image © Akita Shoten, respective artists of works displayed based on the work of Keisuke Itagaki pic.twitter.com/luFAaoArgQ — Manga Mogura RE (@MangaMoguraRE) September 29, 2021

"Toriko" creator Shimabukuro Mitsutoshi illustrated a "Baki" tribute for its 30th anniversary in the latest Weekly Shounen Champion issue 44/2021



Image © Akita Shoten, Shimabukuro Mitsutoshi based on the work of Itagaki Keisuke

Image pic.twitter.com/M39USZnmjr — Manga Mogura RE (@MangaMoguraRE) September 29, 2021

"Hajime no Ippo" creator George Morikawa illustrated a "Baki" tribute for its 30th anniversary in the latest Weekly Shounen Champion issue 44/2021



Image © Akita Shoten, George Morikawa based on the work of Keisuke Itagaki pic.twitter.com/ctWVjpyAJ2 — Manga Mogura RE (@MangaMoguraRE) September 29, 2021