Baki e altri manga di Shonen Champion lanciano dei progetti di crowdfunding

Le riviste cercano di celebrare sempre al meglio i propri anniversari. Un esempio recente è indubbiamente il Gessan che ha compiuto dieci anni e l'ha festeggiato insieme alle sue serie. La rivista Weekly Shonen Champion, invece, ne ha festeggiati ben cinquanta e ha deciso di coinvolgere le serie di Baki, Yowamushi Pedal e Vampire Dies in no Time.

La casa editrice Akita Shoten, che pubblica la rivista Weekly Shonen Champion, ha deciso di festeggiare il cinquantesimo compleanno della sua rivista di punta insieme alle sue serie. Per questo ha indetto un "Dream Project", ovvero una campagna di crowdfunding basata sul trio di manga composto da Baki, Yowamushi Pedal e Kyūketsuki Sugu Shinu (The Vampire Dies in No Time).

Ogni serie ha un progetto diverso in mente, come ad esempio Yowamushi Pedal che aspira a raccogliere 2.300.000 yen per creare un pallone gigante del personaggio di Akira Midosuji. Le intenzioni dello staff sarebbero di piazzare questo enorme pallone ad un evento con i fan che si terrà il 15 luglio. Chi supporterà la campagna con una donazione di almeno 5.000 yen riceverà un'illustrazione inedita in allegato, con il suo nome stampato all'evento e un assortimento di oggetti personalizzati. Inoltre, le persone che doneranno almeno 10.000 yen riceveranno in più delle pagine provenienti dai manoscritti originali. Per ora, la campagna ha già raccolto 1.925.500 yen, e uno dei premi speciali che vedevano il mangaka di Yowamushi Pedal fare un autografo speciale è già andato a ruba.

La campagna di Baki, invece, è incentrata su una delle ultime serie della storia Baki-Dou. L'obiettivo è ricevere donazioni per 1.500.000 yen in modo tale da ricreare un diorama estremamente realistico della casa di Baki Hanma dopo che questa era stata vandalizzata. Alcuni dei premi sono gli stessi presentati per la fascia da 5.000 e 10.000 yen di Yowamushi Pedal, mentre chi donerà almeno 50.000 yen potrà visitare lo studio di Keisuke Itagaki. Premi aggiuntivi vedono la possibilità di applicare un proprio adesivo sul diorama se si doneranno almeno 200.000 yen e, infine, la persona che donerà almeno 500.000 yen potrà acquistare il diorama vero e proprio. Finora sono stati raccolti 293.000 yen.

Il terzo manga coinvolto è Kyūketsuki Sugu Shinu (The Vampire Dies in No Time) che ha un obiettivo di 2.000.000, completamente superato grazie a una raccolta di oltre 3.093.800 yen. Anche per il manga di Itaru Bonnoki i premi includono manoscritti, illustrazioni speciali e targhette personalizzate. Il piano dello staff con i soldi della campagna è di creare un peluche gigantesco di John l'armadillo e fotografarlo durante l'evento del cinquantesimo anniversario.

In totale, Weekly Shonen Champion ha pianificato di raccogliere quasi 50.000 euro per una campagna massiccia. E voi a quale dei tre progetti di crowdfunding partecipereste?