Baki: il mangaka rende Rambo un manga, ecco il suo inquietante Sylvester Stallone

Chi non conosce Rambo? Nel 1982 uscì questo film, primo di una lunga serie, basato sul film di David Morell "Primo Sangue". Protagonista è John Rambo, interpretato da Sylvester Stallone, un soldato d'élite che mette in mostra tutte le sue capacità durante il film. In Giappone, il mangaka di Baki the Grappler ha deciso di omaggiarlo.

Lo scorso anno è arrivato nei cinema statunitensi Rambo: Last Blood, quinto film della saga, ma in terra nipponica il suo debutto era previsto per quest'anno. Tuttavia il Coronavirus ha obbligato a rinviare tutto e ora i fan devono attendere il 26 giugno. Tra questi appassionati c'è Keisuke Itagaki, il mangaka di Baki che non vede l'ora di assistere alle ultime avventure di John Rambo.

Per promuovere il film e contemporaneamente omaggiare la serie, il creatore di Baki ha messo in prestito la sua capacità disegnando una locandina con Sylvester Stallone in primo piano. In basso potete osservare l'illustrazione preparata dal mangaka, tutta creata a tinte blu e col classico stile di disegno che lo contraddistingue. Pensate che incuta abbastanza terrore per i nemici di Rambo?

La serie di Baki ha ricevuto nuova vita con l'anime di Netflix che ne ha da poco pubblicato una seconda stagione. Per il soldato americano invece non perdetevi la recensione di Rambo: Last Blood.