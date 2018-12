Baki: Netflix pubblica il trailer sottotitolato in italiano

La serie Baki, anime tratto dal manga omonimo scritto e disegnato da Keisuke Itagaki, debutterà su Netflix a partire dal 18 dicembre, dopo la conclusione della prima trasmissione nelle TV nipponiche. Nella giornata di domenica, il colosso dello streaming ha pubblicato un trailer sottotitolato in italiano.

Baki arriverà quindi sul mercato internazionale, dopo la trasmissione della serie in Giappone dal 25 giugno. La serie sarà composta da 26 episodi totali ed è ancora in corso in patria. La seconda parte della stagione, iniziata con l'episodio 14, è stata trasmessa su Netflix il 24 settembre mentre su Tokyo MX1 dal 30 settembre. Il ventiseiesimo e ultimo episodio andrà in onda il 17 dicembre, proprio il giorno prima dell'arrivo dell'anime a livello internazionale.

Il franchise di Baki risale al 1991 quando Keisuke Itagaki cominciò la pubblicazione della prima serie, Grappler Baki, sulla rivista Weekly Shonen Champion. Fu conclusa nel 1999, ma l'autore non si fermò, pubblicando da allora fino ad oggi oltre nove serie tra sequel e spin-off. La più recente è Baki-Dou, pubblicato sulla stessa rivista tra il 2014 e il 2018. La serie segue gli scontri di Baki Hanma, che anela a diventare il più forte combattente del mondo, ruolo che è occupato però da suo padre Yujiro.