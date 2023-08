Baki, "The Father VS Son Saga": ecco il nuovo trailer!

Dopo aver rivelato l'ending dell'anime di Baki, che ha debuttato con il primo arco della seconda stagione il 26 luglio, il 24 agosto inizierà la saga successiva, ovvero The Father VS Son Saga. Vediamo il nuovo trailer e annunci riguardo questa futura fase dell'adattamento animato.

Quella che potete ascoltare nel trailer è Sarracenia, l'opening. Netflix descrive la sinossi del nuovo arco con queste parole: La storia si svolge ripercorrendo uno scontro pieno di sangue tra Baki Hanma e suo padre, Yujiro Hanma, noto come "la creatura più forte della terra". Uno dei momenti più importanti nell'universo di Baki, che rappresenterà la lotta più cruenta tra padre e figlio che la storia abbia mai visto e finalmente adattato nel tanto atteso anime!

Yujiro sarà interpretato da Akio Otsuka, doppiatore de Il Padre in Fullmetal Alchemist: Brotherhood e Jigen in Lupin. Sono stati rivelati anche gli altri membri del cast: Megumi Hayashibara (Faye Valentine in Cowboy Bebop) interpreterà Emi Akezawa, Hidekatsu Shibata (Shredder nel live action di TMNT) Yuichiro Hanma e Fumihiko Tachiki (Mack in Cars e Yeti in Monster & Co.) sarà la voce di Kaiser.

E voi siete in hype per l'arrivo di questo nuovo arco? Fatecelo sapere con un commento. Se seguite il franchise, non potete perdervi il debutto di Barack Obama nella serie animata di Baki!