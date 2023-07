Baki: rivelata l'ending del nuovo arco narrativo dell'anime targato Netflix!

Con il debutto della Seconda Stagione di Baki, disponibile dal 4 giugno su Netflix, il colosso statunitense ha rilasciato poche ore fa l'ending che sarà presente nel nuovo arco narrativo della serie: Wilder di UPSTART.

Tale of pickle & The Pickle War Saga, in arrivo il 26 luglio su Netflix, è l'arco trattato in questa nuova parte della seconda stagione di Hanma Baki. Il nostro protagonista si troverà ad affrontare Pickle, un guerriero primitivo riportato in vita dal Dottor Albert Payne. Il cavernicolo avrà la voce di Takeshi Kusao, doppiatore di Sonic e Gotenks, mentre lo scienziato di Nobuo Tobita, voce di Pinocchio in Shrek. L'opening sarà The Beast di Wagakki Band, già conosciuti per la composizione delle colonne sonore del live-action de L'attacco dei Giganti.

Per quanto riguarda l'arco successivo, The Father VS Son Saga, disponibile a partire dal 24 agosto, che tratterà della sanguinosa lotta tra Baki e suo padre, l'opening sarà a cura di SKY-HI con il singolo Sarracenia e l'ending di BE:FIRST con Salvia.

