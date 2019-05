Baki: la seconda parte dell'anime è disponibile su Netflix

Lo scorso anno, Baki aveva conquistato tanti spettatori giapponesi a causa del grande grado di violenza mostrato su schermo. La storia tratta da Baki the Grappler, manga di Keisuke Itagaki e uno dei tanti della serie dedicate al personaggio di Baki, arrivò anche su Netflix alcuni mesi fa anche se solo con la prima metà della prima stagione.

Adesso, a mesi di distanza dalla trasmissione della prima parte e a quasi un anno dalla prima trasmissione assoluta in territorio giapponese, Baki torna su Netflix con la seconda parte della prima stagione. Gli episodi interessati sono dal quattordici al ventisei, per un totale di tredici che vanno a concludere la prima stagione di 26 episodi totali.

Baki è stato rinnovato con una seconda stagione, di cui per ora sfortunatamente non si hanno altri dettagli. Il manga ha radici lontane: la prima serie scritta da Keisuke Itagaki su Baki Hanma risale al 1991, con la serie Baki the Grappler che durò fino al 1997. La storia del lottatore è poi proseguita con tante altre serie, come Baki: New Grappler Baki, Hanma Baki e la più recente Baki-Dou, da pochi mesi conclusasi sulla rivista Weekly Shonen Champion di Akita Shoten, la quale ha dato anche i natali a tutte le precedenti serie e a tanti spin-off.