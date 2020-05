Baki: la seconda stagione dell'anime si è mostrata in un trailer ricco d'azione

Come forse saprete, non molto tempo addietro venne confermato che l'apprezzata epopea animata Baki,disponibile sul portale dedicato allo streaming Netflix, avrebbe visto il sopraggiungere di una seconda stagione, notizia che ai tempi venne ovviamente accolta con molta gioia dalla ricca fanbase della produzione.

Dopo aver svelato alcune prime informazioni legate alla produzione, Netflix ha ora rilasciato anche un primo video promozionale per la sua creatura, trailer attraverso il quale è possibile entrare in contatto con alcuni degli eventi e dei personaggi che ci si pareranno innanzi di puntata in puntata. Il video, inoltre, non solo ha messo in mostra alcuni importanti avvenimenti dell'arco narrativo del "Raitai Tournament", ma ha anche svelato il titolo inglese della nuova produzione, ovvero Baki: The Great Raitai Tournament Saga. Insieme al trailer è stata rilasciato anche una nuova visual key dell'opera, visionabile a fondo news.

Come se tutto questo non fosse già abbastanza, il 25° numero di quest'anno del settimane Shōnen Champion ha svelato qualche informazione aggiuntiva sulla serie, di fatto rivelando che la seconda stagione non andrà a coprire solo la saga del Raitai Tournament, bensì anche l'arco narrativo "Kami no Ko Gekitotsu" (The Clash of the Children of Gods), una notizia che saprà fare sicuramente la felicità di molti fan.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che non troppo tempo addietro Netflix aveva mostrato anche l'opening di Baki Stagione 2.